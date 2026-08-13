У нідерландському місті Нюнспет в озері потонули двоє українських хлопців

У Нідерландах двоє українців потонули в озері в місті Нюнспет, загиблим було 15 і 20 років. Про це повідомляє RTL Nieuws.

"Двоє хлопців, яких учора вдень дістали з озера Занденплас у нідерландському місті Нюнспет (провінція Гелдерланд), померли того ж вечора. Загиблим було 15 і 20 років. Вони були українцями й уже кілька років жили з прийомною сім’єю в Нюнспеті. Це були щирі та добрі хлопці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трагедія сталася 12 серпня на озері у Нюнспеті. Двох українських хлопців дістали з води після масштабної рятувальної операції, але врятувати їх не вдалося.

Близько полудня очевидці помітили, що двоє плавців зникли під водою та не з’являються на поверхні. На місце направили водолазів, рятувальні човни, швидкі, медичний і поліцейський гелікоптери.

Хлопці перебували у воді близько 45 хвилин. Рятувальники дістали обох з води і доправили до лікарні. Згодом поліція повідомила, що 15-річний хлопець і 20-річний юнак померли.

Загиблі були українськими прийомними дітьми. Після початку повномасштабної війни у 2022 році їхня українська прийомна родина переїхала до Нідерландів і оселилася в Нюнспеті.

Поліція розглядає трагедію як нещасний випадок. Муніципалітет Нюнспета повідомив, що підтримує родину та надає їй необхідну допомогу.