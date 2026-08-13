Українські кардіохірурги вперше пересадили серце 11-річному парубкові після операції Фонтену

У Центрі кардіології та кардіохірургії вперше в Україні пересадили серце 11-річному хлопцю з функціонально єдиним шлуночком після операції Фонтена.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що це надзвичайно складне хірургічне втручання через змінену анатомію магістральних судин після попередньої операції та критичний стан пацієнта.

«11-річний Денис народився зі складною вродженою вадою серця, яку неможливо повністю виправити хірургічно. У таких випадках операції спрямовані на покращення кровообігу та продовження життя дитини. Хлопець 11 разів був госпіталізований до кардіоцентру та переніс 5 кардіохірургічних операцій. Останньою стала операція Фонтена у вересні 2025 року. Однак уже через пів року резерви серця були практично вичерпані — фракція серцевого викиду впала нижче 10%, а єдиним шансом на порятунок стала трансплантація», - розповів Радуцький.

За його словами, після операції Фонтена змінюється анатомія магістральних судин, що суттєво ускладнює пересадку серця.

«До моменту появи донорського органа стан Дениса був критичним. Він переніс чотири зупинки серця та реанімаційні заходи, перебував у реанімації на постійній медикаментозній підтримці, а лікарі розглядали можливість підключення ЕКМО», - зазначив Радуцький.

5 серпня Денису пересадили серце 13-річного донора, який напередодні помер від черепно-мозкової травми. Операція пройшла успішно. Вже через кілька годин після завершення втручання хлопчик почав самостійно дихати, а на сьому післяопераційну добу Дениса перевели до звичайної палати, де він перебуває разом із мамою.

Радуцький підкреслив, що фахівці Центру кардіології та кардіохірургії провели надзвичайно складне втручання у пацієнта з критичним станом та складною анатомією після попередніх операцій. Це ще один приклад високого рівня української кардіохірургії та трансплантології.

«Нагадаю, що на початку нашої каденції Комітет ініціював законодавчі зміни для розвитку трансплантації в Україні. Ухвалені рішення дали змогу системно розбудовувати цю галузь, збільшувати кількість трансплантацій та рятувати тисячі життів. Якщо раніше українців часто доводилося направляти на трансплантацію за кордон за державний кошт, то сьогодні більшість таких високотехнологічних втручань успішно проводять в Україні», - наголосив Радуцький.