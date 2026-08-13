Стала відома дата виходу фільму «Довженко. Перший погляд»

Художній фільм "Довженко. Перший погляд" українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Про це повідомляє «Суспільне Культура «з посиланням на дистриб'ютора стрічки, компанію B&H Film Distribution Company.

"Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв — "Голлівуд на Чорному морі". Але свобода творчості має свою ціну: НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно", — зазначили в компанії.

Продюсерка Ганна Дочева підкреслила: "Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Новий трейлер фільму — це запрошення познайомитися з ним трошки ближче. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам".

Стрічка стала переможцем 19-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно, а підготовчий період розпочався у 2022 році.

Картина переносить глядачів в Одесу 1926 року, куди Довженко приїздить знімати свій перший фільм. У картині також зображені його близькі родичі та друзі — письменник Юрій Яновський, балерина Іда Пензо і директор кінофабрики Павло Нечеса.

За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи й про ціну, яку доводиться платити за право бути собою.

Головну роль на екрані втілив Григорій Бакланов. Також у фільмі знялися народний артист України Богдан Бенюк ("Таємний щоденник Симона Петлюри", "Тарас повернення", "Мій карпатський дідусь" та "Хазяїн 2. На своїй землі"), Максим Самчик ("Одна родина", "Дрон"), Поліна Василина ("Скажене весілля", "Крути 1918", "СидорЕнки-СидОренки", "Гола правда"), Роман Ясіновський ("Кіборги", "Спіймати Кайдаша").

До зйомок фільму загалом залучили 43 акторів. Остання сцена в Одесі стала наймасовішою із залученням 56 акторів масових сцен.

В Одесі знімали на таких локаціях як готель "Лондонський", Приморський бульвар, Оперний театр та Одеська кіностудія. Також зйомки відбувалися на київських локаціях, зокрема в музеї «Укрзалізниці» та на кіностудії імені Довженка.

Загальний бюджет проєкту становить 46 млн грн, з яких 54% покриває державне фінансування, а решта — кошти міжнародних партнерів.