Чому Україна не може знищити балістичні установки РФ, розкрили у ЗСУ

Українські Сили оборони володіють інформацією про місця розташування російських пускових установок балістичних ракет, однак для їхнього ураження на території РФ наразі бракує необхідного озброєння, повідомляє "24 Канал" із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, українські військові знають, де розміщені російські балістичні комплекси та які підрозділи відповідають за їхнє застосування. Водночас завдати ударів по цих цілях наразі неможливо через відсутність у України відповідної балістичної зброї. "Для цього потрібна балістична зброя. У нас її нема", – зазначило джерело.

Водночас на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, пускові установки, які перебували в зоні ураження українських безпілотників, систематично знищували підрозділи Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій. Як зазначає видання, ефективно виявляти та оперативно уражати такі цілі допомагав зв'язок через Starlink, який дозволяв операторам керувати ударними дронами в режимі реального часу та завдавати високоточних ударів.

Військові також пояснили, що російські ракетні комплекси відзначаються високою мобільністю. Після запуску ракети вони здатні змінити позицію приблизно за десять хвилин, що значно ускладнює їхнє знищення. Крім того, за даними джерел, окупанти використовують власну систему оповіщення про наближення засобів ураження, а пускові установки прикривають зенітні ракетні комплекси С-300.

Попри це, Сили оборони України спільно з міжнародними партнерами працюють над рішеннями, які дозволять ефективніше протидіяти таким системам. Подробиці цих розробок не розголошуються з міркувань безпеки.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ відзвітувала про 40-денну кампанію ударів по військових і енергетичних об'єктах Росії.