Бізнесу дадуть доступ до держмайна для перенесення складів

Через постійні російські атаки на логістичну інфраструктуру уряд планує допомогти українському бізнесу розосередити складські потужності. Для цього підприємствам нададуть пріоритетний доступ до державних приміщень, які можна використовувати для зберігання товарів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, Міністерство економіки, АРМА та Фонд державного майна вже отримали доручення протягом трьох днів сформувати перелік відповідних об'єктів. «Доручив Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна у триденний строк підготувати перелік таких об'єктів», – зазначив глава уряду.

Корецький наголосив, що російські війська систематично завдають ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. У таких умовах одним із ключових завдань держави є гарантувати безперебійне постачання продуктів харчування, лікарських засобів та інших товарів першої необхідності, особливо до прифронтових областей.

Прем'єр підкреслив, що в умовах повномасштабної війни традиційні механізми вже не є достатньо ефективними, тому держава має впроваджувати швидкі та нестандартні рішення для підтримки бізнесу й забезпечення стабільної роботи логістики.

Як повідомляло раніше ForUa, оприлюднено список компаній, які постраждали від масованої атаки РФ на Київщину.