Вашингтон відновив і розширив обмін розвідданими з Києвом

Після паузи у березні 2025 року співпраця між США та Україною у сфері розвідки значно посилилася. Американські сенатори та експерти зазначають, що покращений обмін інформацією став одним із чинників успішніших українських ударів по російській території, повідомляє Politico.

За словами сенатора-демократа Марка Уорнера, який входить до Комітету з розвідки Сенату США, взаємодія між Києвом і Вашингтоном помітно покращилася. "Я не хочу вдаватись у деталі, але вона покращилась. Це разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців", – заявив він.

Таку оцінку підтримали й сенатори-республіканці Джон Корнін та Роджер Вікер. Корнін зазначив, що Україна змогла переламати перебіг війни. Сенатор-демократ Тім Кейн також розповів, що під час останнього візиту до України відчув значно вищий рівень координації та комунікації, ніж навесні 2025 року.

Директор з інновацій та розвідки з відкритих джерел Інституту вивчення війни Джордж Баррос заявив, що адміністрація Дональда Трампа відновила передачу розвідувальної інформації, яка допомогла Україні ефективніше завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За його словами, саме після цього українські атаки стали значно точнішими та результативнішими. Баррос також нагадав, що американські системи раннього попередження від початку повномасштабної війни передають Україні інформацію про російські ракетні пуски, що допомагає захищати цивільне населення та критичну інфраструктуру.

У Білому домі заявили, що президент США прагне завершення війни дипломатичним шляхом. "Президент хоче, щоб цю війну врегулювали, аби безглузді вбивства припинились. Президент і його команда залишаються відданими продовженню конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною", – наголосили в адміністрації. Водночас ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США офіційно не коментували масштаби нинішньої співпраці.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст підкреслив, що співробітництво є взаємовигідним. За його словами, Україна володіє надзвичайно якісною інформацією про внутрішні процеси в Росії, що становить значну цінність для американських спецслужб.

Подібної думки дотримується і науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович, який зазначив, що українські розвідники демонструють дуже глибоке розуміння ситуації не лише в Кремлі, а й у російських владних колах загалом.

Експерти також наголошують, що нинішнє зміцнення партнерства стало можливим завдяки успіхам України на полі бою. Використання дешевих безпілотників та ефективні далекобійні удари суттєво змінили динаміку війни. Марк Уорнер визнав, що ще рік тому навіть у Вашингтоні мало хто очікував, що Україна опиниться у настільки сильній позиції. За його словами, нинішні результати стали несподіванкою навіть для американського оборонного істеблішменту.

Як повідомляло раніше ForUa, США передають союзникам координацію військової допомоги Україні.