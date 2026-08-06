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Суспiльство

Суд сьогодні оголосить рішення щодо запобіжного заходу Стефанішиній

Суд сьогодні оголосить рішення щодо запобіжного заходу Стефанішиній

Вищий антикорупційний суд завершив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній та пішов до нарадчої кімнати. Оголошення рішення заплановане на 6 серпня.

Під час судового засідання Стефанішина попросила зменшити розмір застави, яку прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить визначити на рівні 13,3 млн гривень.

Колишня дипломатка пояснила, що запропонована сума є для неї надто великою. За її словами, вона вже зазнала значних витрат через повернення зі Сполучених Штатів до України, а також у зв'язку з участю в судовому процесі.

Після заслуховування сторін колегія суддів ВАКС видалилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо запобіжного заходу. Вердикт суд має оголосити 6 серпня.

Як повідомляло раніше ForUa, САП просить для Стефанишиної 15 млн грн застави.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

заставаВАКССтефанішина
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