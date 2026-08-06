На Донеччині погіршилася ситуація: окупанти мають нове просування

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. Противник мав просування поблизу села Нове Шахове, повідомили аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, російські сили просунулися в районі Нового Шахового, яке розташоване на східних підступах до Добропілля. Це свідчить про продовження активності окупантів на напрямку, що веде до міста. "Ворог просунувся поблизу Нового Шахового", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, 2 серпня DeepState повідомляв про просування російських військ поблизу Костянтинівки в Донецькій області, а також у районі села Залізничне Запорізької області.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти змінили тактику на Костянтинівському напрямку.