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Війна

На Донеччині погіршилася ситуація: окупанти мають нове просування

На Донеччині погіршилася ситуація: окупанти мають нове просування

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. Противник мав просування поблизу села Нове Шахове, повідомили аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, російські сили просунулися в районі Нового Шахового, яке розташоване на східних підступах до Добропілля. Це свідчить про продовження активності окупантів на напрямку, що веде до міста. "Ворог просунувся поблизу Нового Шахового", – зазначили аналітики.

Нагадаємо, 2 серпня DeepState повідомляв про просування російських військ поблизу Костянтинівки в Донецькій області, а також у районі села Залізничне Запорізької області.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти змінили тактику на Костянтинівському напрямку.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДонеччинаокупантиНове Шаховепросування
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