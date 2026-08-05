Інтеграційний хрест від Залужного: чи дійсно Україна ніколи не стане членом НАТО

Попри повномасштабну війну з путінською Росією, євроінтеграційний рух офіційного Києва не припиняється ні на мить. Між тим, на переконання колишнього головкома ЗСУ та діючого посла України у Великобританії Валерія Залужного, Україна ніколи не стане повноправним членом НАТО. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що «абсолютно не вірить» у перспективу членства України в НАТО та закликав зосередитися на розвитку інших безпекових альянсів. Таку резонансну і безапеляційну тезу ексголовком ЗСУ озвучив днями під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві. Зокрема, Залужний взяв слово і хоча його попросили прокоментувати питання участі України у коаліції JEF (Об’єднані експедиційні сили – Ред.), він почав з того, що висловився щодо Альянсу.

«Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!», – наголосив генерал. Він вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що «неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни».

Залужний також вкрай негативно оцінив спроможності НАТО, попри членство у ньому Британії, США тощо. «Скоріш за все НАТО залишиться в тому ж самому вигляді, який є, і потрібно буде років 12, щоб хоча б дорівнювати хоча би половині рівня Російської Федерації», - підкреслив він.

Попри таку оцінку, Валерій Залужний визнав, що «Україні потрібні технології, які на сьогодні ще є в країнах НАТО», у тому числі щодо антибалістики та космічних можливостей.

У контексті гарантій безпеки України Валерій Залужний вважає ефективним не НАТО, а інші союзи: «Україна буде прив’язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Імовірніше за все, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок».

Окрім того, Залужний вважає ефективним механізмом гарантій безпеки членство України у коаліції JEF. «З 2015 року у JEF сформовано органи управління. Да, вони слабенькі, да, вони ще не на тому рівні, які відповідають нам», - сказав колишній головком ЗСУ, висловивши при цьому жаль щодо того, що Україна не працює над вступом до JEF. Варто принагідно зауважити, що JEF наразі не передбачає механізмів колективної безпеки та зобов’язань взаємного захисту його членів.

«Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам’ятати класичне правило: Ніколи не каже «ніколи»! Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО в своїх виступах і публікаціях. А тут мабуть прорвало і він висказав все те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив. Але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин, він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин з НАТО. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли, і до якого прагнули. Північноатлантичний Альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування», - констатує політолог Володимир Фесенко.

Якщо у відносинах з НАТО, наголошує експерт, ми будемо «не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу», тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. «Власне, тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україно-центричності в процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів в Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів», - резюмує Володимир Фесенко.

«Залужний, як дехто каже, фактично розніс НАТО. Скажу так. Ця відвертість цікава тому, що ставлення самих українців до НАТО пройшло разючу еволюцію. До 2014 року вступ до Альянсу підтримувала лише третина громадян, більшість або була проти, або не визначилася. Саме російська агресія, анексія Криму і війна на Донбасі перетворили Путіна на найпотужнішого промоутера НАТО серед українців. Восени 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, рівень підтримки сягнув рекордних 83% опитаних. У лютому цього року, за даними Центру Разумкова, вступ до Альянсу підтримували 71,3% респондентів, а в червні, згідно з дослідженням групи Рейтинг, показник тримався в районі 70%», - зазначає політолог, очільник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко.

Водночас, акцентує експерт, ситуація з самим Альянсом наразі виглядає доволі промовисто: «Нещодавній заліт російської ракети Х-101 у Люблінське воєводство Польщі і подальшим формуванням кратеру ще раз підтвердив просту річ. НАТО не готове до прямого зіткнення з Росією ні сьогодні, ні завтра, ні навіть через п’ять років. Весь час, який виграли для Альянсу українські захисники ціною власних життів, фактично виявився змарнованим. Це організація, яка нагадує танк у світі, де вже панують безпілотники. Я завжди вважав, що майбутнє належить мобільнішим і сучаснішим військовим та військово-політичним об’єднанням. Дійсно, НАТО залишається цікавим середовищем для напрацювання нових технологічних рішень, проте цей атавізм минулого століття так і не знайшов свого місця в умовах нової епохи».

Експерти певною мірою розділилися у своїх оцінках щодо резонансної заяви Валерія Залужного. Більшість політологів закликають не сприймати слова посла як відмову від євроатлантичного курсу, а розцінювати їх як жорсткий реалізм та критику застарілих доктрин Альянсу. Приміром, політолог Ігор Рейтерович зазначає, що Залужний не пропонує скасувати закріплений у Конституції рух до Альянсу. Дипломат, на його переконання, лише констатує геополітичний факт: наразі політичне рішення про вступ України заблоковане через позицію окремих країн-членів і страх ескалації. Експерт наголошує, що в таких умовах головне завдання Києва — не чекати чергових байок, а вимагати реальної військово-технічної допомоги та новітніх технологій ППО й космосу, про які також згадував генерал.

В цілому, експерти погоджуються з тезою Залужного про те, що НАТО досі керується доктринами часів Другої світової війни, тобто, допоки Україна веде високотехнологічну війну дронів та РЕБ, Альянс змінюється вкрай повільно.

Валерій Залужний, зауважує з цього приводу The Guardian, як військовий «бачить цей колосальний розрив, тому його заява є ще й закликом до самого блоку модернізуватися під реалії сьогодення».

«Колишній головнокомандувач ЗСУ запропонував шукати безпеку в інших регіональних блоках, наприклад, у коаліції Об’єднаних експедиційних сил (JEF) або майбутньому європейському оборонному союзі. Але такі структури, як JEF, є слабкими, не мають механізму колективної оборони (аналога Статті 5) і не дають фактично ніяких гарантій. З одного боку, просування інших союзів у публічному полі може послабити позиції України на євроатлантичному шляху, а з іншого - створення регіональних коаліцій (наприклад, з Великою Британією та країнами Балтії) — це єдиний дієвий тактичний крок, поки велике колективне НАТО паралізоване бюрократією», - підсумовує видання.

Хай там як, але факт залишається фактом: допоки інтеграція у НАТО зафіксована на найвищому – конституційному рівні, усі посадовці (до числа яких наразі відноситься і дипломат Залужний) мають дотримуватися цього курсу. Як і європейського. У цьому напрямку, до речі, є певні рухи. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що доручив прем’єру та профільному віцепрем’єру підготувати програму прискореного вступу до ЄС, що буде частиною програми дій уряду. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 4 серпня.

Зеленський розповів, що напередодні він детально обговорив з профільними міністрами та дипломатичною командою Офісу «потреби, очікування і плани у співпраці з ЄС». «Визначили порядок кроків, які можуть це (вступ до ЄС – Ред.) прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку. Що це означає на практиці? Різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій – це все може не розтягуватись у часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем’єр-міністр Корецький, профільний віцепрем’єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі», - резюмував нинішній господар Банкової.

Водночас вищезгаданий віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що розраховує на відкриття решти переговорних кластерів ЄС для України восени. На його думку, завершити «під ключ» переговори з Євросоюзом вже до кінця 2027-го– амбітна, але цілком реальна задача.