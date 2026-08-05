Die Zeit повідомило про спробу російських спецслужб убити керівника виробника дронів у Німеччині

Російські спецслужби готували замах на генерального директора німецької компанії Donaustahl Штефана Туманна, яка виробляє безпілотники. План вдалося зірвати завдяки інформації, отриманій німецькими спецслужбами від партнерських розвідок.

Про це повідомляє Die Zeit.

За інформацією видання, навесні цього року правоохоронці затримали двох підозрюваних у справі — громадянина України Сергія Н. та громадянку Румунії Аллу С. Їх затримали відповідно в Іспанії та федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

Слідство вважає, що з грудня 2025 року до березня 2026 року вони стежили за Туманном, фотографували та знімали на відео його будинок і штаб-квартиру компанії, а також збирали інформацію про нього з відкритих джерел.

За даними Die Zeit, ще у грудні 2025 року німецькі спецслужби отримали від іноземної розвідки попередження про загрозу життю керівника Donaustahl.

Після цього Сергія Н. затримали в Баварії та вилучили його мобільні телефони. Через нестачу часу правоохоронці не встигли проаналізувати отримані дані до завершення терміну затримання, тому чоловіка відпустили. Згодом аналіз інформації, за даними слідства, вказав на його можливі контакти з російською спецслужбою.

Слідчі також встановили, що підозрювані намагалися отримати інформацію про місцеперебування Туманна через його батька, який проживає у Баварії. На той момент Сергій Н. уже залишив Німеччину та виїхав із родиною до Іспанії.

За версією слідства, після цього Алла С. самостійно продовжувала стеження за керівником компанії. У березні 2026 року правоохоронці провели одночасну операцію, затримавши обох підозрюваних.

Генеральна прокуратура Німеччини звинуватила їх у діяльності на користь іноземної розвідки. Захисники обвинувачених від коментарів відмовилися.

Наразі Штефан Туманн перебуває під посиленою охороною. У компанії публічно ситуацію не коментували, однак сам керівник раніше повідомив у LinkedIn, що з міркувань безпеки не може брати участь у виставках.

Die Zeit нагадує, що це вже не перший випадок, коли російські спецслужби підозрюють у підготовці замахів на керівників оборонних компаній у Німеччині. У 2025 році НАТО підтвердило інформацію про зірваний план убивства генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, який, за даними Альянсу, був частиною ширшої кампанії Кремля проти керівників оборонної промисловості в Європі.