Світові ціни на нафту падають третій день поспіль

Світові ціни на нафту продовжують знижуватися третій день поспіль на тлі очікувань можливого відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Ринки позитивно відреагували на сигнали про наближення домовленостей між Іраном та Оманом. Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) утримувалася поблизу 75 доларів за барель після того, як із початку тижня втратила близько 11%, повідомляє Bloomberg. Водночас північноморська нафта Brent завершила торги на рівні понад 79 доларів за барель.

На нафтовому ринку вважають, що головною причиною падіння цін стали очікування укладення угоди щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі.

Напередодні в Тегерані заявили, що спільна декларація Ірану та Оману перебуває на фінальному етапі погодження. За словами іранської сторони, угоду можуть підписати найближчим часом, якщо цьому не завадять треті країни. Оптимізм ринків також посилили заяви президента США Дональда Трампа, який знову висловив упевненість у швидкому досягненні домовленостей.

Попри позитивні сигнали, учасники ринку залишаються обережними. Трейдери не поспішають повністю закривати свої позиції, оскільки ризик нового загострення ситуації на Близькому Сході, який може різко вплинути на ціни на нафту, все ще зберігається.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп анонсував останній шанс для Ірану підписати угоду.