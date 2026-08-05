Рашисти знищили склади та логістичні центри Rozetka, «Епіцентру», Novus і «Сільпо»

Російські війська під час масованої атаки в ніч на 5 серпня завдали удару трьома балістичними ракетами по головному розподільчому складському комплексу компанії Rozetka у Броварах на Київщині. У компанії заявили, що об'єкт повністю зруйнований і відновленню не підлягає.

Про це повідомили пресслужба Rozetka та співвласники компанії Владислав і Ірина Чечоткіни.

Складський комплекс площею близько 100 тисяч квадратних метрів відкрили у 2017 році. Він був найбільшим логістичним центром компанії та забезпечував обробку понад 100 тисяч замовлень щодоби.

У Rozetka повідомили, що протягом серпня комплекс тричі ставав ціллю російських атак. Під час першого удару загинув працівник компанії, ще шестеро людей зазнали поранень. Під час двох наступних атак, зокрема останнього ракетного удару, жертв не було.

Співвласниця компанії Ірина Чечоткіна зазначила, що цього дня Rozetka мала відзначати 21-шу річницю своєї діяльности, однак замість святкування колектив став свідком знищення головного складу.

«Відчуття спустошення і болю. Але водночас велике полегшення, що цього разу люди не постраждали. Rozetka працює, і ми будемо рухатися далі», – наголосила вона.

Співвласник маркетплейсу Владислав Чечоткін заявив, що збитки від знищення комплексу становлять кілька мільярдів гривень.

За його словами, це найбільша втрата компанії за весь час її існування та за роки повномасштабної війни.

«Склад зруйнований вщент і, на жаль, ніколи більше не зможе працювати», – сказав Чечоткін.

Він також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення компанія вже втратила десятки магазинів і логістичних центрів. Частину з них вдалося відновити, однак об'єкт у Броварах після останнього удару відбудувати неможливо.

Під час тієї ж російської атаки на Київську область були знищені або пошкоджені логістичні комплекси компаній «Епіцентр», Novus і «Сільпо». Внаслідок удару по складах «Сільпо» загинули шестеро працівників.