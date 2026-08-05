Генштаб закликав не поширювати фейки про ураження Бортницької станції аерації

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про нібито ураження Бортницької станції аерації під час російської атаки в ніч на 5 серпня.

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

За його словами, поширені повідомлення про влучання в об'єкт не відповідають дійсності.

«Станом на зараз – це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось поширює вигадані лякалки», – зазначив Лиховій.

Речник Генштабу закликав громадян і медіа перевіряти інформацію перед її поширенням та користуватися офіційними джерелами.

Він також нагадав, що інформацію про наслідки російських атак можна перевіряти, зокрема, за повідомленнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій.