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Генштаб закликав не поширювати фейки про ураження Бортницької станції аерації

Генштаб закликав не поширювати фейки про ураження Бортницької станції аерації

Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про нібито ураження Бортницької станції аерації під час російської атаки в ніч на 5 серпня.

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

За його словами, поширені повідомлення про влучання в об'єкт не відповідають дійсності.

«Станом на зараз – це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось поширює вигадані лякалки», – зазначив Лиховій.

Речник Генштабу закликав громадян і медіа перевіряти інформацію перед її поширенням та користуватися офіційними джерелами.

Він також нагадав, що інформацію про наслідки російських атак можна перевіряти, зокрема, за повідомленнями Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ГенштабГенштаб ЗСУстанціяБортничіБортницька станція аераціїстанція аерації
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