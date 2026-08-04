СБУ відзвітувала про 40-денну кампанію ударів по військових і енергетичних об'єктах Росії

Служба безпеки України заявила, що протягом останніх 40 днів провела масштабну операцію із завдання ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії та тимчасово окупованих українських територіях. За даними спецслужби, за цей період було уражено понад 100 цілей.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначили, що під ударами опинилися підприємства російського військово-промислового комплексу, авіабази, засоби протиповітряної оборони, командні пункти окупаційних військ, військові кораблі та танкери так званого тіньового флоту, нафтопереробні заводи, а також об'єкти транспортної та військової логістики.

Крім того, підрозділи СБУ, які виконують бойові завдання на фронті та в тилу противника, за цей час уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та військової інфраструктури, а також ліквідували майже п'ять тисяч російських військових.

За інформацією СБУ, удари були завдані по аеродромах «Саки», «Гвардійське», «Бельбек», «Багерове», «Енгельс» і «Ханська», а також по Євпаторійському авіаційному заводу. У спецслужбі заявили про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, ураження двох винищувачів Су-35, двох навчально-бойових літаків Л-39, ангарів із літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, безпілотниками Shahed та паливної інфраструктури аеродромів.

Також, за даними СБУ, були уражені елементи російської системи протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні станції «Небо-У», «Подльот-К1» і «Каста-2Е2», багатофункціональна РЛС комплексу С-400, а також зенітні комплекси «Тор-М2» і «Панцир-С2» та комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».

Окремим напрямом операції стали удари по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії. У СБУ повідомили про ураження 14 нафтопереробних заводів, десятків нафтобаз, резервуарних парків, нафтоперекачувальних станцій, нафтових терміналів і нафтодобувної платформи. Серед цілей названі Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський нафтопереробні заводи, три НПЗ в Уфі, комплекс «Перший завод», нафтоперекачувальні станції «Черкаси» та «Субханкулово», а також платформа родовища «Філановського» у Каспійському морі.

За інформацією спецслужби, під удари також потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda та Avero, а також два вантажні судна, які перебували під міжнародними санкціями.

На фронті, за даними СБУ, було уражено 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО та 14 літаків і гелікоптерів. Крім цього, спецслужба заявила про ураження понад 11 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, зокрема 176 дронів типу Shahed («Герань»), а також 712 розрахунків БпЛА разом із їхніми позиціями та обладнанням.

У СБУ наголосили, що метою 40-денної кампанії було одночасне послаблення ключових елементів російської військової машини та зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. У спецслужбі додали, що 4 серпня президент України Володимир Зеленський погодив очільнику СБУ генерал-майору Олександру Покладу проведення нових операцій.