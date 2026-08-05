Дезертир, завербований Росією, отримав 15 років за підготовку теракту в Запоріжжі

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента російських спецслужб, який готував теракт у центрі Запоріжжя. Чоловіка затримали співробітники Служби безпеки України ще у травні 2025 року під час підготовки саморобного вибухового пристрою.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби доручили агенту встановити саморобну вибухівку в центральній частині прифронтового міста. Після цього окупанти планували дистанційно підірвати її в годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед мирного населення.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в орендованій квартирі у Запоріжжі під час спорядження вибухового пристрою.

Як встановило слідство, засудженим виявився мобілізований житель Мирнограда Донецької області, який самовільно залишив військову частину. Після дезертирства він почав шукати заробіток через Telegram-канали, де його й завербували російські спецслужби.

Спочатку чоловік виконав «тестове» завдання — збирав інформацію про блокпости та місця дислокації Сил оборони у Києві. Згодом куратор доручив йому організувати теракт у Запоріжжі.

Для виконання завдання агент прибув до міста, орендував квартиру та за інструкціями російських спецслужб виготовляв саморобний вибуховий пристрій.

Під час обшуку правоохоронці вилучили компоненти для вибухівки, а також мінікамеру, яку агент мав встановити біля місця майбутнього теракту, щоб російські куратори могли в режимі реального часу спостерігати за наслідками вибуху.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, дезертирстві, замаху на незаконне поводження з вибуховими речовинами та незаконному виготовленні вибухових пристроїв і призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.