Окупанти змінили тактику на Костянтинівському напрямку

Російські війська змінили тактику наступальних дій на Костянтинівському напрямку. Замість масованих штурмів окупанти зосередилися на контролі маршрутів постачання українських військових та спробах порушити логістику Сил оборони. Про це розповів офіцер підрозділу безпілотних систем "Фенікс" Дмитро на позивний "Доцент".

За його словами, у зоні відповідальності підрозділу російська армія вже тривалий час не проводить масштабних штурмових атак. Причиною цього військовий називає значні втрати, яких окупанти зазнавали під час попередніх спроб наступу. "Ворог змінив пріоритет. У нашій зоні відповідальності він уже тривалий час не йде в масовані штурми, бо ми дали йому зрозуміти, що це неможливо. Зараз противник тримає під постійним спостереженням переправи та основні маршрути підвозу. Для нас це певний виклик, але ми адаптуємося", — зазначив офіцер. Щоб мінімізувати ризики для особового складу, українські військові дедалі активніше залучають безпілотні системи для забезпечення логістики.

За словами "Доцента", розвідувальні дрони супроводжують маршрути постачання, виявляють засідки та позиції ворожих операторів FPV-дронів. Крім того, безпілотники виконують і транспортні завдання — доставляють на передові позиції воду, медикаменти та інші необхідні вантажі. Для цього використовують як дрони-бомбери, так і наземні роботизовані комплекси (НРК). Такий підхід дозволяє відмовлятися від великих автомобільних колон, які є легкою ціллю для противника. "Замість колони з п'яти машин можна відправити п'ять НРК. Це тихіше, менш помітно й безпечніше для особового складу. Повністю замінити традиційну логістику такі системи поки не можуть, але вони суттєво знижують ризики. Для підрозділу "Фенікс" безпека військових залишається головним пріоритетом", — наголосив офіцер.

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