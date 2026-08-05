Вчинок принца Уільяма та Кейт Міддлтон розлютив Чарльза III: що кажуть інсайдери

У британській королівській родині знову заговорили про можливий конфлікт. За інформацією британських таблоїдів, між королем Чарльзом III, королевою Каміллою та принцом Вільямом із принцесою Кейт Міддлтон виникла нова напруга, повідомляє The Mirror з посиланням на джерела, наближені до королівської родини.

За даними журналістів, під час одного з нещодавніх публічних заходів принц і принцеса Уельські нібито пройшли повз королеву Каміллу, не зробивши традиційного реверансу чи поклону. Такий жест багато хто сприйняв як демонстративну неповагу.

Інсайдер стверджує, що Чарльз III, який завжди відкрито підтримує свою дружину, залишився незадоволений поведінкою спадкоємця престолу та його дружини. За його словами, король прагне зберегти єдність родини й не хоче, щоб особисті суперечності ставали надбанням громадськості.

Королівська експертка Емілі Ендрюс припускає, що однією з причин можливого загострення стосунків міг стати нещодавній візит принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії. За її словами, зустріч герцога і герцогині Сассекських із королем Чарльзом III та королевою Каміллою могла викликати розчарування у принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Експертка зазначає, що подружжя Уельських тривалий час наполягало на більш стриманому ставленні до Гаррі та Меган після їхніх публічних заяв про королівську родину. Крім того, за інформацією таблоїдів, Чарльз III нібито пропонував принцу Гаррі та Меган Маркл зупинитися в Букінгемському палаці під час візиту до Лондона, що також могло стати причиною невдоволення принца Вільяма.

Водночас усі ці твердження ґрунтуються на повідомленнях анонімних джерел і поки не мають офіційного підтвердження з боку британської королівської родини.

Як повідомляло раніше ForUa, принцу Гаррі відмовили в зупинці в Букінгемському палаці.