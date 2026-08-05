8 людей загинули на залізничній станції на Київщині

У ніч на 5 червня вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" під час російської ракетної атаки у Броварському районі.

"Зараз перебуваю на станції "Квітневе", де у нас, на жаль, найбільше жертв і постраждалих. Учора вночі потяг трохи затримався, і люди не встигли на свій останній потяг. Наразі відомо про вісьмох загиблих", - сказав голова Броварської РДА Віталій Бігун.

На 5 локаціях постраждали логістичні компанії, є пошкодження житлових будинків, повідомляє "Українська правда".

Фото: скріншот.