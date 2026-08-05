Топ-10 найнадійніших кросоверів і позашляховиків із ресурсом понад 300 тисяч км

Не кожен кросовер чи позашляховик однаково добре витримує великі навантаження, далекі подорожі та багаторічну експлуатацію. Експерти TopSpeed, проаналізувавши статистику несправностей і довговічності автомобілів, склали рейтинг моделей сегмента SUV, які мають найбільші шанси без серйозних поломок подолати понад 300 тисяч кілометрів.

Лідерами рейтингу стали одразу два рамні позашляховики — Toyota Land Cruiser та Toyota 4Runner. За оцінкою фахівців, кожна з цих моделей має 47,5% імовірності без значних технічних проблем проїхати щонайменше 300 тисяч кілометрів.

Третє місце посіла Toyota Sequoia. Великий позашляховик отримав показник 41,1%, що також свідчить про його високу надійність та довговічність.

Четвертим став сімейний кросовер Toyota Highlander, який має 32,9% шансів подолати позначку у 300 тисяч кілометрів без серйозних несправностей.

Замикає п'ятірку Honda Pilot. Великий семимісний кросовер, за оцінкою експертів, має 31,1% ймовірності досягти такого пробігу.

До десятки найвитриваліших моделей також увійшли:

Chevrolet Suburban — 28,7%;

Honda CR-V — 27,5%;

Toyota RAV4 — 27,1%;

Subaru Outback — 23,9%;

Acura MDX — 23,6%.

Результати рейтингу вкотре підтверджують репутацію Toyota як одного з найнадійніших автовиробників. Одразу п'ять моделей бренду потрапили до першої десятки, а чотири з них — до топ-4 списку найвитриваліших кросоверів і позашляховиків.

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