Зеленський не виключив, що відмова у ракетах до Patriot пов'язана з тиском на Україну

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не отримала від партнерів додаткових антибалістичних засобів, і припустив, що окрім офіційно озвучених причин можуть існувати й політичні мотиви.

Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами Зеленського, цього року Україна отримала утричі менше ракет для захисту від балістичних атак, ніж торік. Партнери пояснили скорочення поставок війною на Близькому Сході.

Водночас президент зазначив, що не виключає й інших причин такого рішення.

«Я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Можливо, це також політичні кроки, щоб Україна була більш поступлива. На мій погляд, і не без цього», – сказав Зеленський.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп відмовив Україні у наданні 300 ракет до систем Patriot через необхідність зберегти американські запаси на тлі війни з Іраном.

Президент доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони докласти максимум зусиль для збільшення постачання антибалістичних засобів протиповітряної оборони.

Крім того, за словами Зеленського, військове командування має активізувати роботу зі знищення російських пускових установок, щоб зменшити кількість ударів по території України.