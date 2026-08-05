Оприлюднено список компаній, які постраждали від масованої атаки РФ на Київщину

Унаслідок масованої російської атаки на Київ і Київську область у ніч на 5 серпня пошкоджено або зруйновано логістичні центри, склади та виробничі об'єкти низки українських і міжнародних компаній. Підприємства оцінюють масштаби руйнувань та завдані збитки.

Серед постраждалих об'єктів – склади мережі супермаркетів Novus, сортувальний центр «Нової пошти», розподільчий складський комплекс Rozetka, логістичні склади Fozzy Group, які забезпечували магазини «Сільпо», Thrash!Траш! і «Фора», а також виробнича та логістична інфраструктура компанії «Епіцентр-К».

Крім того, пошкоджень зазнали логістичні склади Intertop, логістичний центр спортивного бренду Puma, центральний склад компанії Liqui Moly Ukraine, транспортна компанія «Брокбрідж», завод «Пластмас», логістична компанія Raben Україна, підприємство «Євробетон», а також склад запасних частин і супутніх товарів Toyota Ukraine.

У ніч на 5 серпня Росія завдала по Києву та Київській області масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці виникли масштабні пожежі, є загиблі й поранені, також було зафіксовано витік аміаку. У Київській області загорілися склади та промислові підприємства у трьох районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, по столиці та області рашистські війська випустили 28 ракет і 115 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 98 дронів.

У зв'язку з великою кількістю жертв 6 серпня в Київській області оголошено День жалоби.

За даними профільних експертів, лише за перше півріччя 2026 року в Україні було пошкоджено або знищено понад 300 тисяч квадратних метрів складських площ. Через посилення російських атак на логістичну інфраструктуру втрати галузі вже наближаються до рівня 2022 року, коли лише в Київській області було знищено близько 400 тисяч квадратних метрів професійних складів.