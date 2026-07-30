Генштаб реформує систему управління військами для ефективнішої протидії штурмам РФ

Генеральний штаб Збройних сил України готує комплекс системних змін, покликаних підвищити ефективність управління військами на передовій, пришвидшити реагування на зміну бойової обстановки та розширити можливості українських бригад у відбитті російських штурмів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом.

За словами голови держави, заплановані зміни дозволять оперативніше оцінювати ситуацію на лінії фронту, швидше ухвалювати рішення та забезпечити військових додатковими інструментами для протидії наступальним діям російських окупантів.

Під час наради президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генерального штабу Ігоря Скибюка, виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

Окрему увагу учасники приділили російській тактиці застосування балістичних ракет і можливостям України щодо посилення захисту від таких атак.

«Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту», — зазначив Зеленський.

Також під час наради обговорили оперативну ситуацію на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, роботу українського морського експортного коридору та подальшу реалізацію програми середньої дальності ударів (mid-strike) по військових об'єктах Росії та окупаційних сил, зокрема на тимчасово окупованій території Криму.

Президент повідомив, що за результатами обговорення було оновлено перелік пріоритетних цілей для таких ударів.

Крім того, Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому активізувати координацію та обмін інформацією з військовим керівництвом європейських країн. За його словами, Міністерство оборони та Офіс президента продовжать роботу з міжнародними партнерами щодо залучення додаткових ракет для української системи протиповітряної оборони.