СБУ затримала агента російської воєнної розвідки в Одесі

Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по захисниках портового міста, повідомляє СБУ.

Пріоритетними «цілями», які перед фігурантом визначив ворог, були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони України.



Агент намагався виявити радіолокаційні станції, позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.



Щоб навести по них удари рф, агент обходив місто і фотографував розташування Сил оборони на телефонну камеру.



Фігурант фіксував наслідки атак по Одесі для коригування повторних обстрілів міста.



Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він фотографував на смартфон зовнішній периметр одного із військових об’єктів.



Коригувальником виявився місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби. Він входив до агентурної мережі, що працювала на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку та співпрацює одночасно з фсб і воєнною розвідкою рф.



Під час обшуку в затриманого вилучено комп’ютерну техніку, телефон із фото-, відеофайлами та геолокаціями потенційних «цілей».



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.