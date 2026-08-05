Внаслідок масованої атаки РФ на Київ та Київську область загинули 17 людей, ще 44 постраждали

Ворог здійснив комбіновану атаку ударними безпілотниками та ракетами по столиці, а також населених пунктах Броварського, Бучанського та Фастівського районів.

"У Києві станом на 08:00 відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі. Ще 16 людей дістали поранення, серед них – водій бригади екстреної медичної допомоги", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Наслідки ворожих ударів зафіксовано у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці. Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі.

В Київській області внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження. Найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі. У селі Квітневе внаслідок атаки на територію залізничної станції загинули 8 людей, ще 3 отримали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули дві людини, ще вісім травмовано. У Броварах через ракетний удар по складському приміщенню поранено одну людину, виникли масштабні пожежі.

У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення. У Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула одна людина, ще троє постраждали.

Остаточна кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються. Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину РФ, проводять першочергові слідчі дії та фіксують докази збройної агресії держави-окупанта.

Фото: Офіс генпрокурора.