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Столиця

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ та Київську область загинули 17 людей, ще 44 постраждали

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ та Київську область загинули 17 людей, ще 44 постраждали

Ворог здійснив комбіновану атаку ударними безпілотниками та ракетами по столиці, а також населених пунктах Броварського, Бучанського та Фастівського районів.

"У Києві станом на 08:00 відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі. Ще 16 людей дістали поранення, серед них – водій бригади екстреної медичної допомоги", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Наслідки ворожих ударів зафіксовано у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці. Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі.

В Київській області внаслідок атаки загинули 16 мирних жителів, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження. Найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі. У селі Квітневе внаслідок атаки на територію залізничної станції загинули 8 людей, ще 3 отримали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули дві людини, ще вісім травмовано. У Броварах через ракетний удар по складському приміщенню поранено одну людину, виникли масштабні пожежі.

У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення. У Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула одна людина, ще троє постраждали.

Остаточна кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються. Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину РФ, проводять першочергові слідчі дії та фіксують докази збройної агресії держави-окупанта.

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиїввійнаобстрілКиївська областьокупантиОГПУ
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