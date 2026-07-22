Соціологи зафіксували різке зростання довіри до Федорова і падіння до Сирського

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, колишній міністр оборони Михайло Федоров і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов мають найвищий рівень довіри серед українців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», оприлюднені 22 липня.

Дослідження проводилося 20–21 липня методом телефонних інтерв'ю серед 1000 респондентів. Соціологи наголошують, що опитування завершили ще до появи інформації про відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

За результатами опитування, 72% українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Підтримали це рішення 5% респондентів, 17% заявили, що їм байдуже, ще 6% не змогли визначитися з відповіддю.

Водночас відставку Олександра Сирського підтримали 55% опитаних. Проти його звільнення висловилися 15%, 19% відповіли, що їм байдуже, а 11% не дали однозначної відповіді.

Найвищий рівень довіри серед публічних осіб отримав посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — йому довіряють 70% респондентів. На другому місці опинився колишній міністр оборони Михайло Федоров із показником 65%, на третьому — начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якому довіряють 62% опитаних.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% респондентів, а боксеру Олександру Усику — 54%.

Натомість на момент проведення дослідження рівень довіри до тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського становив 23%, а до п'ятого президента України Петра Порошенка — 21%.

Соціологи також зафіксували суттєві зміни в оцінках за останній тиждень. Рівень довіри до Михайла Федорова зріс із 35% до 65%, тоді як довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

21 липня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначення на цю посаду Михайла Драпатого. Наступного дня глава держави також змінив начальника Генерального штабу, призначивши Ігоря Скибюка замість Андрія Гнатова.

Кадрові рішення відбулися на тлі протестів, що розпочалися 16 липня після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники акцій, зокрема, вимагали відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.