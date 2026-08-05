Ізраїль не виведе війська з Гази

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не відводитиме війська зі своїх нинішніх позицій у Секторі Гази до повного роззброєння угруповання ХАМАС.

"Адміністрація Трампа надіслала нам проєкт. Ми не погодилися. Це не наш проєкт. Ми надіслали свої зауваження. Такою є наша позиція", - сказав він.

Запропонована угода передбачала, що ХАМАС розпочне роззброєння, а Ізраїль припинить удари та почне виведення військ із приблизно 60% території Гази, яку він наразі контролює, повідомляє The Associated Press.

"Ізраїльські війська й надалі робитимуть усе необхідне для захисту себе, нашої території та наших громадян", – наголосив Нетаньягу.

Ізраїль заявляє, що подальший процес залежить від того, чи складе ХАМАС зброю. Водночас ХАМАС наполягає, що Ізраїль має припинити удари та розпочати виведення військ, через що обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, з моменту набуття чинності угоди про припинення вогню на цій території загинуло щонайменше 1 252 людини. Відомство не надає розбивки на цивільних і бойовиків, але зазначає, що більшість загиблих становлять жінки та діти. Агентства ООН та незалежні експерти вважають ці дані загалом достовірними.

Ізраїль зазначає, що його удари спрямовані виключно проти бойовиків, які становлять загрозу для військових, брали участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня 2024 року або вчиняють інші порушення.

Наразі Сектор Гази залишається майже повністю зруйнованим. Більшість із 2 мільйонів палестинців стали внутрішньо переміщеними особами та живуть у перенаселених наметових містечках із жахливими умовами, де поширюється навала гризунів та спалахи інфекційних захворювань.

Фото: Jaber Jehad Badwan.