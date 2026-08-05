США критично вичерпали арсенали ППО

Американські військові використали майже 80% ракет-перехоплювачів для ключових систем протиракетної оборони THAAD та близько половини всіх ракет Patriot і Tomahawk під час п'ятимісячної війни з Іраном.

Масштаб втрат високотехнологічних боєприпасів виявився настільки колосальним, що високопоставлені військовокомандувачі США вже відкрито попереджають про небезпечно низькі запаси, повідомляє CNN.

Згідно з оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), до початку війни з Іраном Сполучені Штати мали в арсеналі близько 2200 ракет для систем Patriot двох найсучасніших модифікацій та 452 ракети для THAAD.

Окрім комплексів протиповітряної оборони, Сухопутні війська США використали "фактично всі" високоточні далекобійні засоби класу "земля – земля" та "земля – повітря". Зокрема, практично повністю вичерпано арсенали тактичних ракетних комплексів ATACMS та новітніх високоточних ракет PrSM (Precision Strike Missile).

Американський арсенал крилатих ракет Tomahawk також зазнав суттєвого виснаження — під час конфлікту було використано майже половину від загальних запасів.

Саме критичний масштаб дефіциту боєприпасів став вирішальним чинником, який змусив Білий дім відкласти нову хвилю ударів по Ірану.

За даними аналітиків CSIS, для відновлення запасів THAAD до довоєнного рівня знадобиться щонайменше три роки. Повне поповнення запасів ракет Patriot також вимагатиме кількох років через тривалий виробничий цикл.

Відповідно до графіків постачань на поточний фінансовий рік, Пентагон отримує лише близько 15 нових ракет Tomahawk та 20 ракет до Patriot на місяць.

Арсенали ракет PrSM та JASSM відновлюватимуться швидше і мають досягти довоєнних показників до середини або кінця 2027 року.

Цього тижня Міністерство оборони США уклало дві угоди про розширення виробництва ракетних двигунів для Patriot і THAAD, проте у відомстві відмовилися уточнити, коли саме це дасть перші результати.

Фото: US Army.