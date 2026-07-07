Експерти визначили топ-10 найекономніших та найнадійніших дизельних авто 2026 року

Попри стрімке зростання популярності електромобілів і гібридів, дизельні автомобілі й надалі залишаються затребуваними серед водіїв, які регулярно долають великі відстані та цінують економічність. Британське видання Autocar оприлюднило рейтинг найкращих дизельних автомобілів 2026 року.

Під час складання рейтингу експерти оцінювали результати дорожніх випробувань, звертаючи увагу на витрату пального, динаміку, комфорт, керованість і практичність автомобілів. До списку увійшли моделі різних класів — від сімейних універсалів до преміальних позашляховиків.

Перше місце посів Skoda Superb, який визнали найкращим дизельним універсалом на ринку. Модель пропонується з 2,0-літровими турбодизельними двигунами потужністю 150 або 190 к. с., а середня витрата пального становить від 5,1 до 5,9 літра на 100 кілометрів. Експерти також відзначили просторий салон і один із найбільших багажників у своєму класі.

На другій сходинці рейтингу розташувався BMW X5 із потужними шестициліндровими дизельними двигунами, високим рівнем комфорту та збалансованими ходовими характеристиками.

Третє місце дісталося Land Rover Defender, який отримав високі оцінки за універсальність і відмінні позашляхові можливості.

До першої десятки також увійшли Mercedes-Benz E-Class, Range Rover, Skoda Kodiaq, Kia Sorento, Mercedes-Benz C-Class, Audi A5 та Mazda CX-60.

За словами експертів, усі автомобілі зі списку поєднують економічну витрату дизельного пального, високий крутний момент, комфорт під час тривалих поїздок і хороші експлуатаційні характеристики.

Топ-10 найкращих дизельних автомобілів 2026 року:

Skoda Superb

BMW X5

Land Rover Defender

Mercedes-Benz E-Class

Range Rover

Skoda Kodiaq

Kia Sorento

Mercedes-Benz C-Class

Audi A5

Mazda CX-60

Як повідомляло раніше ForUa, експерти визначили найкращі автомобілі 2026 року у трьох категоріях: концепти, серійні моделі та дизайн бренду.