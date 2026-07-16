Визначено найкращі університети України 2026: хто став лідером рейтингу

В Україні опублікували Консолідований рейтинг закладів вищої освіти за 2026 рік, який формується на основі результатів трьох незалежних рейтингів: «ТОП-200 Україна», Scopus та «Бал НМТ на контракт».

Перше місце вже десятий рік поспіль посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Також він визнаний найкращим класичним університетом країни.

До п'ятірки лідерів рейтингу увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Окрім загального рейтингу, визначили й найкращі заклади за окремими напрямами.

Найкращим технічним університетом стала «Львівська політехніка», медичним — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, аграрним — Національний університет біоресурсів і природокористування України, педагогічним — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, мистецьким — Київський національний університет культури і мистецтв, а серед приватних вишів перше місце посіла Міжрегіональна академія управління персоналом.

Також укладачі рейтингу визначили найкращі університети в регіонах. На заході країни лідером став Львівський національний університет імені Івана Франка, на сході — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, на півночі — Сумський державний університет, на півдні — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, а в центральній частині України — Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

До першої двадцятки рейтингу увійшли заклади вищої освіти з 11 українських міст. Найбільше університетів у ТОП-20 мають Київ, Львів і Харків. Також у списку представлені виші Івано-Франківська, Чернівців, Одеси, Ужгорода, Сум, Тернополя, Луцька та Вінниці.

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