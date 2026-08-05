Скільки та як правильно пити воду у спеку, пояснили медики

У спекотну погоду чекати появи спраги не варто. Медики пояснюють: коли людина починає відчувати сильне бажання випити води, організм уже сигналізує про нестачу рідини. Якщо вчасно не поповнити її запаси, зневоднення може призвести до погіршення самопочуття, а в окремих випадках — навіть до теплового удару.

Під час спеки організм охолоджується завдяки потовиділенню. Разом із потом він втрачає не лише воду, а й важливі мінерали, тому потреба у рідині значно зростає. Особливо це стосується періодів активних фізичних навантажень або тривалого перебування під палючим сонцем, повідомляє TOP.

Фахівці наголошують, що спрага — далеко не єдина ознака зневоднення. Насторожити мають також головний біль, швидка втома, запаморочення, зниження концентрації уваги, загальна слабкість, рідкісне сечовипускання та темний колір сечі. Якщо ж до цих симптомів додаються нудота, шум у вухах, прискорене дихання або підвищення температури тіла, це може свідчити про розвиток теплового удару, який потребує негайної допомоги.

Лікарі рекомендують жінкам у середньому випивати близько двох літрів рідини на день, а чоловікам — приблизно два з половиною. Водночас універсальної норми не існує: потреба у воді залежить від температури повітря, фізичної активності, віку, стану здоров'я та інших індивідуальних особливостей.

Під час сильної спеки потреба організму у воді зростає ще більше. За словами спеціалістів, на кожен градус підвищення температури понад 37°C може знадобитися близько 250 мілілітрів додаткової рідини. Наприклад, якщо надворі 39°C, варто випити приблизно дві додаткові склянки води.

При цьому медики радять не намагатися випити великий об'єм рідини за один раз. Значно корисніше пити воду невеликими порціями протягом дня — так організм ефективніше підтримує водний баланс.

Важливо пам'ятати, що частину необхідної рідини людина отримує не лише з напоїв, а й з їжі. Овочі, фрукти та ягоди містять до 80–90% води, тому також допомагають підтримувати достатній рівень зволоження організму.

Найвищий ризик зневоднення мають діти, люди похилого віку, вагітні жінки, спортсмени та всі, хто працює або тривалий час перебуває на спеці. Літнім людям медики радять пити воду регулярно, навіть без відчуття спраги, а дітям пропонувати звичайну воду замість солодких газованих напоїв.

Фахівці підкреслюють: саме звичайна питна вода залишається найкращим способом підтримати організм у спекотну погоду та уникнути небезпечних наслідків зневоднення.

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