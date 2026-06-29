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Здоров'я

Як пережити аномальну спеку без шкоди для здоров’я

Як пережити аномальну спеку без шкоди для здоров’я

В Україні найближчими днями збережеться спекотна погода, тож медики та фахівці радять дотримуватися простих правил, щоб легше переносити високу температуру та зберегти працездатність.

Передусім рекомендується обирати одяг із легких натуральних тканин вільного крою, а у разі перебування на сонці максимально закривати тіло. Обов’язковими залишаються головні убори — панами, кепки або солом’яні капелюхи. Краще обмежити перебування на вулиці у найспекотніший період дня — з 11:00 до 16:00.

Фахівці також радять мати при собі воду та пити її регулярно невеликими порціями, не чекаючи відчуття спраги. Водночас варто уникати солодких газованих напоїв, кофеїну та алкоголю, які сприяють зневодненню.

У спеку рекомендують відмовитися від жирної та гарячої їжі, віддаючи перевагу овочам, фруктам і легким стравам.

Медики радять по можливості залишатися у прохолодних приміщеннях, користуватися кондиціонерами або вентилювати оселі вночі та вранці. Також допомагають прохолодний душ і зменшення фізичних навантажень у денні години.

Окрему увагу експерти звертають на безпеку дітей і тварин — їх не можна залишати в автомобілях навіть на короткий час.

Крім того, у побуті радять затемнювати вікна, закривати штори або жалюзі, зменшувати використання побутової техніки, що нагріває повітря, а також підтримувати оптимальну вологість у приміщенні.

У разі відсутності кондиціонера приміщення можна охолоджувати простими способами: провітрювати вночі, використовувати вологі рушники, тимчасово знижувати температуру за допомогою ємностей із холодною водою або льодом та мінімізувати потрапляння сонячних променів.

Фахівці наголошують: дотримання цих рекомендацій допоможе знизити ризики теплового удару та легше пережити період аномальної спеки.

Як повідомляло раніше ForUa, похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

безпекаспеказдоров’я
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