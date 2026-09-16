Росія погрожує Європі «дуже короткою війною»

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що можливе розміщення військових контингентів країн Заходу в Україні стане «оголошенням війни Росії». Про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Росія знову активізувала агресивну риторику на адресу європейських партнерів України, вдаючись до ультиматумів і прямих погроз силового зіткнення. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що можливе розміщення військових контингентів країн Заходу в Україні стане «оголошенням війни росії». Він також пригрозив Європі «дуже короткою війною» у разі, якщо «Європа нападе на росію»», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, майданчиком для чергової порції погроз і залякувань Кремль обрав «Міжнародний фестиваль молоді» у Єкатеринбурзі, на якому зібралося багато іноземних гостей.

У своєму виступі Лавров застосував класичний прийом дзеркальної пропаганди: на тлі триваючої загарбницької війни проти України та постійних провокацій проти європейських держав він почав розповідати про «загрозу нападу Європи».

У ЦПД відзначили, що подібними маніпуляціями Москва намагається перекласти на західні уряди відповідальність за ескалацію та виправдати власні агресивні дії. Ця пропаганда спрямована як на внутрішньою аудиторії Росії, так і на іноземців. Агресивна риторика Кремля вкотре доводить: Росія не шукає шляхів до миру, а використовує будь-які публічні майданчики для шантажу міжнародної спільноти.