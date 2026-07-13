﻿
Надзвичайні події

У Харкові затримали п'ятьох чоловіків після сутички з працівниками ТЦК

У Харкові затримали п'ятьох чоловіків після сутички з працівниками ТЦК

У Харкові правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

За попередніми даними слідства, під час перевірки документів група чоловіків чинила активний опір представникам ТЦК та СП, застосувала газовий балончик і пошкодила їхній службовий автомобіль.

«Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль», — повідомили в поліції.

Усіх п'ятьох учасників інциденту затримали. Їм повідомили про підозру у хуліганстві.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяХарківТЦКнапад на ТЦК
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти атакували іноземний корабель в Україні
Війна 13.07.2026 14:14:28
Окупанти атакували іноземний корабель в Україні
Читати
Європа купила рекордну кількість СПГ у РФ
Свiт 13.07.2026 13:52:15
Європа купила рекордну кількість СПГ у РФ
Читати
Нардепу Деркачу дали 15 років
Полiтика 13.07.2026 13:14:29
Нардепу Деркачу дали 15 років
Читати

Популярнi статтi