У Харкові затримали п'ятьох чоловіків після сутички з працівниками ТЦК

У Харкові правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у нападі на працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки військово-облікових документів.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

За попередніми даними слідства, під час перевірки документів група чоловіків чинила активний опір представникам ТЦК та СП, застосувала газовий балончик і пошкодила їхній службовий автомобіль.

«Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль», — повідомили в поліції.

Усіх п'ятьох учасників інциденту затримали. Їм повідомили про підозру у хуліганстві.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі.