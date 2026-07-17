Адвокатка після побиття в ТЦК отримала інвалідність і звернулася до ЄСПЛ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що адвокатка, яку в березні 2025 року побили у приміщенні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Харкові, отримала інвалідність, однак досі не може домогтися справедливого розслідування.

Про це омбудсмен повідомив у своїх соцмережах.

За словами Лубінця, 15 березня 2025 року адвокатка прибула до Київського районного ТЦК та СП Харкова, щоб надати безоплатну правничу допомогу затриманому клієнту. Однак до нього її не допустили, а під час інциденту жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень.

Після побиття вона була госпіталізована, перенесла операцію, тривале лікування та реабілітацію. Згодом їй встановили III групу інвалідності.

Потерпіла звернулася до правоохоронних органів, однак, як стверджує Лубінець, розслідування фактично не просувається. За словами адвокатки, особу, яка завдала їй травм, досі не встановили, працівників ТЦК не допитали, а записи з камер відеоспостереження слідству не надали.

Омбудсмен зазначив, що частину необхідних слідчих дій вдалося провести лише після втручання суду. Крім того, Державне бюро розслідувань відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції під час розслідування цієї справи.

«Ми всі добре розуміємо: рік очікування — це не правосуддя. Людина, яка заявила про злочин, має отримати ефективне розслідування, а не мовчання, бездіяльність і нескінченне очікування», — наголосив Лубінець.

Через затягування розслідування адвокатка була змушена звернутися до Європейського суду з прав людини.

За даними Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області, упродовж 2025–2026 років було зафіксовано 17 випадків застосування фізичного насильства щодо адвокатів. У низці випадків також повідомлялося про психологічний тиск і погрози мобілізацією.