FT розкрила масштаби втрат російської нафтопереробки після українських ударів

Українські удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу понад 30% діючих і близько 45% номінальних потужностей нафтопереробної галузі РФ. За оцінкою Financial Times, це стало однією з головних причин наймасштабнішої паливної кризи в Росії з часу розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на власний аналіз, а також дані аналітичної групи Frontelligence Insight, яку очолює колишній український військовий.

За інформацією видання, висновки аналітиків узгоджуються з оцінками американської та французької розвідок. Зазначається, що після українських атак багато великих російських нафтопереробних заводів залишалися частково або повністю непрацездатними протягом кількох тижнів, а в окремих випадках — місяців.

Як приклад FT наводить Московський нафтопереробний завод. Супутникові знімки, за даними видання, досі фіксують наслідки удару: кришка одного з великих резервуарів, яку вибухом відкинуло під час атаки, так і залишається на місці падіння. Також пошкоджені кілька резервуарів меншого розміру, насосна станція та трубопроводи, що забезпечували роботу підприємства.

Суттєвих руйнувань, за даними Financial Times, зазнав і Туапсинський нафтопереробний завод. Унаслідок українських ударів було знищено понад десять резервуарів загальним обсягом близько 80 тисяч кубометрів, а також установку вторинної переробки нафти, побудовану в межах програми модернізації російської нафтопереробної галузі.

Видання зазначає, що проблеми торкнулися не лише великих підприємств. Значна частина менших російських НПЗ також простоює через руйнування виробничої інфраструктури, резервуарів для зберігання пального та технологічного обладнання.

За інформацією FT, ефективність українських ударів забезпечується ретельною підготовкою. Перед проведенням операцій ударні групи отримують консультації інженерів, які визначають найбільш вразливі елементи радянських технологічних ліній. Насамперед ідеться про вузли, що є критично важливими для роботи підприємств, складно замінюються або виготовляються протягом тривалого часу. Саме їхнє ураження дозволяє надовго вивести нафтопереробні заводи з експлуатації.