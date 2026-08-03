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Зеленський встановив термін для закінчення війни

Зеленський встановив термін для закінчення війни

Україна докладатиме всіх можливих зусиль, щоб російська війна завершилася ще до початку зими 2026 року. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

 – Цього року ваше (послів, – Ред.) завдання – дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі неможливо зі стовідсотковою впевненістю спрогнозувати, коли дадуть результат усі дипломатичні зусилля, далекобійні санкції України проти Росії, мідлстрайки та всі санкції партнерів.

Однак, за його словами, рівень тиску має бути таким, щоб у Росії не залишилося іншої альтернативи, окрім миру.

– Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об ‘єднуємо партнерів і тиснемо на агресора, – наголосив Зеленський.

Раніше президент говорив, що цього тижня відбудеться спеціальний формат засідання РНБО, під час якого буде оцінено виконання планів стійкості в областях.

Посадовці, які не виконали визначені завдання, нестимуть відповідальність.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийросійсько-українська війна
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