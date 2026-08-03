Замах на суддю: В Одесі запобігли замовному вбивству служителя Феміди

В Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів, повідомляє ДБР.

За даними слідства, підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима. Для цього він вирішив організувати вбивство чоловіка.

«За виконання злочину підозрюваний запропонував військовослужбовцю 40 тис. доларів США. Військовий зробив вигляд, що погодився брати участь у злочині, але насправді співпрацював зі слідством і діяв під контролем працівників ДБР», - зазначили в бюро.

В ДБР розповіли, що зловмисник ретельно планував задумане та здійснював підготовку у кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Під час передачі частини коштів для придбання зброї працівники ДБР затримали організатора.

Чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів — ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.