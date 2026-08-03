Суд арештував ексдержсекретаря МЗС

3 серпня ВАКС взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова із можливістю застави у 10 мійльйнов гривень.

Банькова підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє "Супільне".

Чоловік перебуватиме у СІЗО до 30 вересня.

Прокурор САП клопотав про тримання експосадовця МЗС у СІЗО з альтернативою застави 15 мільйонів гривень, а його адвокат просив суд про "більш мʼякий" запобіжний захід та називав суму застави "великою".

Баньков створив організовану групу разом з колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації "Центр сприяння міжнародного співробітництва" Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

Метою поплічників було привласнення та легалізація благодійних коштів.

Прокурор заявляв, що розслідування виявило три епізоди цієї схеми: привласнення внесків з Японії, махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI), легалізація коштів.

За словами сторони обвинувачення, скориставшись надходженням понад 17,2 мільйона гривень пожертв на рахунки посольства України в Японії, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Спершу група отримала два транші по 500 тисяч доларів США під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і повністю конвертувала їх у готівку.

За твердженням прокурора, увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря. За даними слідства, спільники залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність у готівку було переведено приблизно 8 мільйонів гривень із загальної суми грантів на 700 тисяч доларів.

Виведення грошей відбувалося у три етапи: 3,5 мільйона гривень - через підконтрольну компанію "Вест Естейт"; 20 мільйонів - транзитом через рахунки 7 фізосіб-підприємців (ФОПів) на фіктивні товариства; ще 13,7 мільйона - через конвертаційні центри та ланцюжок із 4-5 товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) із виплатою комісій за обнал.

Фото: Facebook.