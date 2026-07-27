Литва хоче заборонити в'їзд росіянам і білорусам, які підтримують війну проти України

Міністерство закордонних справ Литви запропонувало розширити національні санкції проти громадян Росії та Білорусі. Нові обмеження передбачають, зокрема, заборону на в'їзд до країни для осіб, які підтримують російську агресію проти України.

Про це повідомляє BNS.

Згідно із законопроєктом, в'їзд до Литви можуть заборонити громадянам Росії та Білорусі, які працюють у сферах культури, науки, мистецтва або спорту, якщо вони виступали на тимчасово окупованих територіях України чи прямо або опосередковано підтримували війну.

Також пропонується запровадити обов'язкову декларацію для тих, хто планує приїхати до Литви для участі в освітніх або культурних заходах. Росіяни та білоруси повинні будуть письмово і публічно засудити російську агресію та підтвердити підтримку територіальної цілісності України. Відмова від підписання такого документа стане підставою для відмови у в'їзді.

Крім того, МЗС Литви пропонує тимчасово обмежити право громадян Росії та Білорусі, які мають посвідку на проживання в країні, купувати нерухомість поблизу об'єктів національної безпеки та військових полігонів.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що запропоновані зміни мають запровадити єдині й прозорі правила ухвалення рішень щодо в'їзду та інших обмежень, а також посилити захист національної безпеки й стійкість країни до впливу ворожих режимів.

Якщо Сейм Литви підтримає відповідні поправки, вони набудуть чинності з 1 січня наступного року.