У Полтаві поліцейський зламав руку та побив чоловіка під час мобілізації

Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції повідомили про підозру поліцейському з Полтави, який травмував чоловіка під час його доставлення до ТЦК.

У жовтні 2025 року потерпілий перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли поліцейські разом із представниками ТЦК та СП. Після перевірки документів чоловіку повідомили, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до ТЦК, повідомляє ДБР.

Чоловік не погодився та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону і належним чином оформити його затримання. Натомість до нього безпідставно застосували силу: заламали руки, побили, після чого силоміць помістили до службового автомобіля.



Після цього його доставили до ТЦК, де він перебував близько доби.



Судово-медична експертиза зафіксувала у потерпілого низку тілесних ушкоджень, зокрема перелом головки лівої променевої кістки.



Поліцейському, дії якого призвели до травмування чоловіка, повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.



Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.



У межах досудового розслідування також перевіряються дії інших осіб, присутніх під час інциденту.

Фото: ДБР.