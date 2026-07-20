Українські прикордонники продовжують укріплювати північний кордон, готуючись до можливих загроз з боку Білорусі. Для цього створюють комплексну систему оборони, яка має ускладнити будь-які спроби прориву, повідомили у Державній прикордонній службі України.

На найбільш загрозливих напрямках військові облаштовують так звану "кілзону" — ділянку, де противник у разі наступу перебуватиме під максимальним вогневим контролем. Паралельно зводяться інженерні укріплення, серед яких протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні "зуби дракона", покликані стримати просування ворожої техніки.

У ДПСУ зазначають, що Сили оборони уважно стежать за ситуацією на кордоні та готові реагувати на будь-які зміни. Водночас, за оцінками військових аналітиків, ознак формування ударного угруповання чи підготовки Білорусі до негайного наступу наразі не спостерігається. Попри це, українські військові продовжують зміцнювати оборонні рубежі та підтримують високий рівень бойової готовності.

Як повідомляло раніше ForUa, Сирський заявив, що російська окупаційна армія може розпочати наступ на Чернігівську область.