В Україні кардинально змінили правила повернення після СЗЧ

В Україні запрацював новий механізм повернення на військову службу для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ). Відтепер більшість необхідних процедур можна пройти дистанційно через застосунок «Армія+», а військові отримали право самостійно обирати підрозділ, у якому хочуть продовжити службу, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Новий порядок стосується військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, які залишили місце служби до 12 червня 2026 року.

Однією з головних новацій стало скасування обов'язкового проходження через батальйони резерву та звернення до Військової служби правопорядку. Тепер оформити повернення можна переважно онлайн.

Щоб розпочати процедуру, у застосунку «Армія+» в розділі Army ID військовослужбовець побачить повідомлення про зафіксований факт СЗЧ. Далі необхідно перейти до розділу «Сервіси», обрати «Рапорти» та подати звернення «Повернення на службу після СЗЧ».

Під час оформлення рапорту можна:

самостійно обрати військову частину із запропонованого переліку;

вказати бажаний напрямок проходження служби;

зазначити свій військовий досвід;

підписати документи в електронному форматі.

Після розгляду рапорту представники обраної військової частини зв'яжуться із заявником для погодження подальших дій. Якщо переведення буде схвалене, у застосунку з'явиться статус «У дорозі». Після цього військовослужбовець матиме п'ять днів, щоб прибути до нового місця служби. У Генеральному штабі наголосили, що скористатися спрощеною процедурою можна до 20 вересня 2026 року.

Як повідомляло раніше ForUa, чоловік у розшуку за СЗЧ поранив двох військовослужбовців ВСП.