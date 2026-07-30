Нова тактика: Україна почала бити по критичних елементах енергетики РФ

Україна змінила логіку далекобійних ударів по енергетичних об'єктах Росії. Тепер під прицілом не просто резервуари з пальним чи окремі споруди, а вузли, без яких російські нафтопереробні заводи та інші підприємства не можуть повноцінно працювати.

Нова тактика має зробити наслідки атак значно тривалішими: ускладнити ремонт, збільшити витрати Росії на відновлення та створити додатковий тиск на енергетичний сектор, який залишається одним із ключових джерел доходів для фінансування війни, повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, українські сили дедалі частіше обирають складні технологічні компоненти російських енергетичних об'єктів як цілі. Йдеться про обладнання, яке неможливо швидко замінити, а його вихід з ладу може паралізувати роботу підприємства на тривалий час.

Українські військові, оператори далекобійних безпілотників та фахівці енергетичної галузі пояснюють: головна мета таких атак — не короткочасний ефект, а системне послаблення російської енергетичної інфраструктури. "Україна продовжуватиме чинити ударний та технологічний тиск на Росію всіма можливими засобами. Ми повинні масштабувати те, що вже доводить свою ефективність", — заявив виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара.

Перед операціями українські оператори безпілотників співпрацюють з інженерами та технічними експертами. Вони аналізують роботу російських підприємств, щоб визначити компоненти, пошкодження яких матиме найбільший вплив. Фахівці вивчають не лише самі заводи, а всю систему їхньої роботи — від трубопроводів до технологічних вузлів і з'єднань.

Колишній міністр оборони України, голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк пояснив, що російську енергетику розглядають як єдину мережу, де окремі елементи можуть мати критичне значення. "Ми розглядаємо Росію як систему. Розуміння цієї системи дозволяє нам визначити критичні точки, де вплив буде набагато значнішим", — зазначив він.

За даними Financial Times, Україна також застосовує тактику повторних ударів по тих самих критичних компонентах. Це відбувається ще до завершення ремонтних робіт, що ускладнює повернення підприємств до нормальної роботи. Ефективність такої стратегії журналісти підтвердили не лише через свідчення джерел, а й завдяки аналізу супутникових знімків. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що удари по російській енергетиці є частиною ширшої кампанії, мета якої — скоротити ресурси, які Москва використовує для продовження війни. "Мета зрозуміла: перекрити джерела фінансування війни Путіна і військово-промисловий комплекс, який постачає зброю окупаційній армії", — сказав він.

Українські посадовці зазначають, що ефективність таких операцій також зросла завдяки розвідувальним даним від партнерів, зокрема США та Франції. Ця інформація допомагає визначати розташування російських систем протиповітряної оборони, аналізувати маршрути польоту та планувати проникнення далекобійних безпілотників углиб території РФ.

Таким чином, українська стратегія поступово зміщується від окремих атак до системного впливу на російську енергетичну машину — з метою зробити її відновлення складнішим, довшим і дорожчим.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони завдали удару по одному з найбільших російських НПЗ.