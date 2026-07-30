ЄС профінансує придбання для України 16 шведських винищувачів Gripen - ЗМІ

Україна спрямує 2,5 млрд євро із 3,47 млрд євро, отриманих від Європейського Союзу в межах нового оборонного траншу, на закупівлю 16 багатоцільових винищувачів Gripen E шведського виробництва. Перші нові літаки очікують отримати вже у 2027 році.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела та представників Європейської комісії.

30 липня ЄС перерахував Україні 3,47 млрд євро в межах програми оборонного кредитування загальним обсягом 90 млрд євро. У Єврокомісії раніше підтвердили, що частину цих коштів буде використано для закупівлі шведських винищувачів Gripen.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі підтвердив, що фінансування справді передбачене на придбання цих літаків, однак не уточнив ані суму контракту, ані кількість винищувачів.

Водночас, за інформацією джерел «Європейської правди», на закупівлю буде спрямовано 2,5 млрд євро, що дозволить придбати 16 сучасних винищувачів Gripen E.

Як повідомлялося раніше, виробництво нових літаків потребує часу, тому вже у 2026 році Швеція планує безоплатно передати Україні 16 винищувачів Gripen попередньої модифікації, які нині перебувають на озброєнні шведських Повітряних сил.

Поставки нових літаків Gripen E, згідно з планами, мають розпочатися у 2027 році.

Нагадаємо, у травні 2026 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про намір передати Україні 16 уживаних винищувачів Gripen, а також про плани укласти контракт на постачання ще 20 нових літаків.

Крім того, 16 липня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про виділення 300 млн євро на підтримку постачання 16 винищувачів, покликаних посилити захист українського повітряного простору.

У Європейському Союзі також заявили, що найближчими тижнями Україна має отримати нові оборонні транші в межах кредитної програми на 90 млрд євро.