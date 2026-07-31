Спецпосланці Трампа можуть прибути до Києва за кілька тижнів

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть прибути до Києва вже у другій половині серпня. Ймовірний візит планують приурочити до заходів із нагоди 35-ї річниці незалежності України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу, посилаючись на два джерела, обізнані з підготовкою поїздки.

За словами співрозмовників журналіста, візит американських представників перебуває на стадії підготовки. Раніше інформацію про можливу поїздку до Києва після закритих переговорів президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського 28 липня у Білому домі також поширювали американські ЗМІ.

Очікується, що можливий приїзд Віткоффа та Кушнера відбудеться на тлі активного обговорення у США нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. Законопроєкт, який після смерті сенатора Ліндсі Грема назвали його ім'ям, уже проходить розгляд у Сенаті. Документ передбачає право президента США запроваджувати мита до 100% щодо п'яти найбільших імпортерів російських нафти та газу. Після схвалення Сенатом його ще має розглянути Палата представників, яка наразі перебуває на літній перерві до початку вересня.

Нагадаємо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер неодноразово брали участь у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема щодо питань безпеки, військової допомоги та мирного врегулювання.

Як повідомляло раніше ForUa, спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше погодились відвідати Київ у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни.