Трамп охолодив очікування Києва щодо виробництва ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, це питання ще перебуває на розгляді, повідомляє Financial Times.

Трамп зазначив, що наразі не може підтвердити готовність США дозволити Україні локальне виробництво ракет для Patriot. «Я не впевнений. Ми розглядаємо це питання», — сказав американський президент.

Він пояснив, що Сполучені Штати дуже обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво сучасного озброєння. «Це дуже незвичайна зброя, і нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо таке обладнання», — наголосив Трамп.

Таким чином президент США фактично підтвердив, що рішення щодо можливості виробництва ракет-перехоплювачів Patriot в Україні ще не ухвалене.

Заява Трампа прозвучала через два дні після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час переговорів сторони обговорювали питання посилення української протиповітряної оборони, зокрема перспективи розширення співпраці у сфері виробництва сучасного озброєння.

Україна неодноразово наголошувала на необхідності локалізації виробництва окремих видів західного озброєння, адже це дозволило б пришвидшити постачання критично важливих боєприпасів та зміцнити можливості ППО в умовах постійних російських ракетних атак.

Як повідомляло раніше ForUa, Сполучені Штати витратили близько двох третин запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot від початку війни проти Ірану. Скорочення запасів може створити додаткові ризики для американської та союзницької оборони у разі нових масштабних ракетних загроз.