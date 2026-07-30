У Польщі чоловікові загрожує до трьох років ув'язнення за заклики вбити Зеленського

Польська поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у публікації в соціальних мережах дописів із образами на адресу президента України Володимира Зеленського та закликами до його вбивства. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на поліцію Малопольського воєводства.

Затримання відбулося 30 липня. За словами речниці поліції, правоохоронці зібрали докази, які свідчать про публікацію підозрюваним матеріалів із закликами до вчинення злочину та образами на адресу керівника Української держави.

На підставі зібраних доказів чоловікові висунули обвинувачення у публічному підбурюванні до вбивства та публічній образі президента України.

Під час допиту затриманий визнав, що його дії були емоційними, та висловив каяття. За інформацією поліції, він заявив, що шкодує про опубліковані дописи.

Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом районної прокуратури в Мушині. У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Інцидент стався невдовзі після візиту президента України Володимира Зеленського до Любліна, де він провів переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі український президент порушив питання безпеки громадян України у Польщі на тлі зростання кількости випадків агресії щодо українців.