СБУ спільно із Силами оборони завдала чергових успішних ударів по інфраструктурі РФ

У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу, повідомляє СБУ.

Під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.



Успішно уражено НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств рф із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.



Кожне уражене підприємство ВПК рф, кожен палаючий НПЗ чи порт — це ще один крок до виснаження воєнної машини рф. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі.

Фото: СБУ.