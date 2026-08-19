Стало відомо, коли розпочнуться зйомки останнього «Форсажу»

Зйомки останнього фільму популярної франшизи під назвою «Форсаж: Швидкий назавжди» (Fast Forever: Fast Forever) розпочнуться вже у грудні цього року, повідомляє Variety.

«Ми почнемо зйомки у грудні», – сказав один з головних акторів фільму Він Дізель у понеділок увечері, 17 серпня, на заході, присвяченому 25-річчю франшизи «Форсаж».

Він додав, що робота над сценарієм останнього «Форсажу» тривала декілька років.

«Я розповім вам дещо особисте. Після чотирьох різних сценаристів, чотирьох років розробки, і після того, як я прочитав сценарій, я просльозився», - сказав актор.

Зазначається, що «Форсаж: Швидкий назавжди» - 11-й і останній основний фільм франшизи. Він вийде в кінотеатрах 17 березня 2028 року.

«Форсаж» – це найдовша та найприбутковіша франшиза американської кінокомпанії Universal, із загальними світовими касовими зборами у 7,3 мільярда доларів США.