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Смертельна ДТП у Києві: Оголошено підозру водію, який в'їхав у зупинку

Смертельна ДТП у Києві: Оголошено підозру водію, який в'їхав у зупинку

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію, автомобіль якого 19 серпня в'їхав у зупинку громадського транспорту в Солом'янському районі, внаслідок чого двоє людей загинули і четверо постраждали. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Києві.

За даними поліції, у середу, 19 серпня, близько 9 ранку підозрюваний їхав смугою громадського транспорту та під час перелаштування зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав у зупинку з людьми.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 35 і 52 роки і ще четверо людей постраждали.

За життя 24-річного чоловіка, який зазнав тяжких травм, борються лікарі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Слідчі звернулися до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше ForUA повідомляв, що 17 серпня у Голосіївському районі Києва зіткнулися два автомобілі марки BMW, унаслідок чого один із транспортних засобів в’їхав на територію літньої тераси закладу та перекинувся.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КиївДТПводійпідозра
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